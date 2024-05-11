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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سمير راغب: دخول الاحتلال معبر رفح لقطة سياسية ليس لها أي تأثير

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

كشف العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل عن دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر رفح الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما حدث هو فقط لقطة سياسية ليس لها أي تأثير.

وأضاف سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتمركز في محور فيلادلفيا، وما فعلته هو لقطة سياسية فقط، متوقعا عدم تسليم معبر رفح لحركة حماس، بل تسليمه إلى شركة أمنية.

وأوضح العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن المعبر جزء من سيادة حماس على قطاع غزة، وإسرائيل تريد إنهاء سيطرة حماس على القطاع كله.

سمير راغب إسرائيل الاحتلال الاسرائيلي الإعلامي عمرو أديب الدراسات الاستراتيجية العربية للتنمية المؤسسة العربية العميد سمير راغب حركة حماس قطاع غزة معبر رفح محور فيلادلفيا

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