سمير راغب: دخول الاحتلال معبر رفح لقطة سياسية ليس لها أي تأثير

كشف العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل عن دخول قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى معبر رفح الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما حدث هو فقط لقطة سياسية ليس لها أي تأثير.

وأضاف سمير راغب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لم تتمركز في محور فيلادلفيا، وما فعلته هو لقطة سياسية فقط، متوقعا عدم تسليم معبر رفح لحركة حماس، بل تسليمه إلى شركة أمنية.

وأوضح العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الاستراتيجية، أن المعبر جزء من سيادة حماس على قطاع غزة، وإسرائيل تريد إنهاء سيطرة حماس على القطاع كله.