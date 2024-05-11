تعليق ناري من إسلام صادق على هدف عبد الرحمن مجدي في مرمى الداخلية

علق الناقد الرياضي إسلام صادق علي هدف عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي في مرمى الداخلية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب إسلام صادق :"هدف عبد الرحمن مجدي نجم الاسماعيلي في مرمى الداخلية الأفضل في الدوري خلال الموسم الجاري".

تشكيلة الإسماعيلي أمام الداخلية في دوري Nile:

- حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

- خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، حمدي النقاز، محمد عمار، محمد دسوقي.

- خط الوسط: محمد مخلوف، عماد حمدي، عمر الساعي.

- خط الهجوم: باسم مرسي، نادر فرج، عبد الرحمن مجدي.

الإسماعيلي يتغلب على فاركو في دوري Nile:

بقيادة المدير الفني إيهاب جلال، حقق الإسماعيلي تغييرًا إيجابيًا في نتائجه ببطولة دوري Nile، حيث تمكن الفريق من الفوز بنتيجة 2-0 على فاركو. هذا الفوز جاء بعد سلسلة من النتائج السلبية حيث لم يحقق الإسماعيلي الفوز في أربع مباريات متتالية قبل هذه المواجهة. وبهذا الانتصار، ارتفع رصيد الفريق إلى 22 نقطة، محتلاً المركز الثالث عشر في الترتيب العام، بينما تجمد رصيد فاركو عند 13 نقطة في المركز السابع عشر.