سميرة عبد العزيز : أشرف عبد الغفور قدم أشياء عظيمة وكبيرة

أعربت الفنانة سميرة عبد العزيز عن حزنها الشديد، على الراحل أشرف عبد الغفور، وذلك خلال تكريم اسمه على المسرح القومي، مؤكدة أنها فقدت إنسانا عظيما.



وتحدثت الفنانة سميرة عبد العزيز في لقاء خاص لـ صدى البلد مع المذيعة أوركيد سامي على هامش تكريم اسم أشرف عبد الغفور في المسرح القومي، قائلة: "افتقدناه جميعا سواء على المستوى الفني أو الإنساني، كان عظيمًا، وقدم أشياء عظيمة وكبيرة ، وكان بيحاول يهرب من الشهرة بيروح يشتغل وبس ويقدم شغله على أكمل وجه، و استاذ في اللغة العربية و لم يرحل و هيفضل في قلوبنا اشتغلت معاه كثير"

و تابعت سميرة عبد العزيز : ريهام عبد الغفور نجمة و بنت الوز عوام و فخورين بيها و بوالدها ربنا يصبرهم و يصبرنا.

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