وزير الأوقاف: بناء جيل جديد من الأئمة المثقفين أكثر وعيًا بقضايا العصر

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، انه لاشك أن إقدام عدد من الأئمة والواعظات على اقتحام المجال الثقافي العام باقتدار لهو أحد أهم مفاتيح التعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بوعي كبير ورشيد في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف.

أضاف وزير الأوقاف: حصول بعض الأئمة والواعظات على درجة الدكتوراة أو الماجستير في علم النفس أو علم الاجتماع أو أصول التربية أو الاقتصاد أو الدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية وأخيرًا الآثار الإسلامية ليؤكد أننا أمام جيل جديد من الأئمة يتسم بسعة أفقه الثقافي ووعيه بقضايا عصره وقدرته على التعامل معه بحكمة ووعي رشيد وانفتاح عقلاني كبير.

وذكر وزير الأوقاف أن هناك بروتوكولات تعاون علمي مع أكثر من 20 جامعة مصرية لتوفير منح دراسية مجانية لعدد كبير من الأئمة والوعظات والإداريين العاملين بالأوقاف، فقد بلغ عدد الحاصلين على درجة الدكتوراة (1031) إمامًا وواعظة ، وبلغ عدد الحاصلين على درجة الماجستير (2420) إمامًا وواعظة ، وبلغ عدد الحاصلين على دبلومة الدراسات العليا (3451) إمامًا وواعظة ، فضلا عن المئات ممن هم قيد الدراسات العليا أو تمهيدي الماجستير.