عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تقرير الطب الشرعي: عصام صاصا يتعاطى الحشيش والترامادول ومشتقات الميثامفيتامين

عصام صاصا
عصام صاصا

كشف تقرير الطب الشرعي الخاص بمطرب المهرجانات عصام صاصا ثبوت تعاطيه المواد المخدرة، حيث تسلمت جهات التحقيق تقرير تحليل المخدرات الخاص بالمطرب عصام صاصا بعد أخذ عينة من دمائه لتحليلها.

تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وايضا مشتقات الميثامفيتامين وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس على الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وأمرت نيابة العمرانية بضبط وإحضار مطرب المهرجانات عصام صاصا عقب إخلاء سبيله بكفالة ٣٠ الف جنيه في اتهامه بدهس شاب أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

وأصدرت نيابة العمرانية 9 قرارات وكلفت الاجهزة الأمنية بتنفيذها وتضمنت:

أولًا: يصرف المدعو جمال مفتاح أحمد محروس من سراي النيابة.

ثانيا: يرسل المتهم عصام صاصا إلى مصلحة الطب الشرعي لأخذ عينة بول ودم لبيان عما إذا كان متعاطي لأي مواد مخدرة أو مسكرة من عدمه وإعداد تقرير مفصل يعرض علينا فور الانتهاء منه.

ثالثا: عقب تنفيذ البند ثانيًا يخلى سبيل المتهم عصام طه طلعت مهني إذا سدد ضمانا ماليًا مبلغ وقدرة ثلاثون ألف جنيهًا ماليًا وفي حالة العجز عن السداد يعرض علينا صباح باكر للنظر، في أمر حبس المتهم.

رابعا: يكلف مفتش الصحة بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على المجنى عليه أحمد مفتاح أحمد محروس، وكذا بيان ما به من إصابات وسببها وكيفية حدوثها، وعما إذا كانت هي المتسببة في الوفاة من عدمه، وكذا بيان عما إذا كان يوجد شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

خامسًا: عقب تنفيذ البند رابعًا وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة يصرح بدفن جثمان المتوفى إلى رحمة مولاه أحمد مفتاح أحمد محروس ولأسرته خالص العزاء من النيابة العامة.

سادسًا: ترفق رخصتى القيادة والتسيير الخاصين بالمتهم عصام طه بأوراق القضية.

سابعًا: يكلف أحد السادة المهندسين الفنيين بإدارة المرور بفحص حالة السلامة والمتانة للسيارة المضبوطة والرقيمة " س ي ر 1438 وكذا فحص سلامة المكابح وآلة التنبيه مع اعداد تقرير مفصل يعرض علينا في حينه.

ثامنًا: يوالى التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار اخر بشأنها.

تاسعا: ينتدب أحد الضباط بمعاينة مكان ارتكاب الواقعة لبيان عما إذا كانت هناك ثمة كاميرات بمحيط الحادث من عدمه وفى الحالة الأولى تفريع محتوى تلك الكاميرات في ساعة وتاريخ حدوث الواقعة

عصام صاصا تقرير الطب الشرعي مطرب المهرجانات عصام صاصا مصلحة الطب الشرعي ميثامفيتامين مطرب المهرجانات الترامادول الحشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معاينة حادث الدائري: مصرع وإصابة 15 شخصا وتهشم 18 سيارة| صور

هل ينخفض الدولار إلى أقل من 39 جنيًها خلال أيام؟.. خبير يجيب

600 جنيه| قفزة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أقل من 40 جنيهًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار قريبًا.. وهذا سعره الآن بالبنوك

انخفضت 10 جنيهًات.. هبوط جديد في أسعار الدواجن اليوم

أثبتت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديدة على واقعة الدائري

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

مكسب كبير للنادي الأهلي والمنتخب.. محمد بركات يشيد بمستوى هذا اللاعب

موضوعات متعلقة

مطرب المهرجانات عصام صاصا على قوائم ترقب الوصول بالمطار.. ما القصة؟

مأمورية من قسم الطالبية لالقاء القبض على عصام صاصا .. ماذا حدث؟

ضبط وإحضار.. قرار عاجل من النيابة بحق مطرب المهرجانات عصام صاصا

مات غلط.. تفاصيل التحقيقات في وفاة شاب بجرعة مخدرات بالجيزة

الحقيني أمي بتموت.. تفاصيل صادمة في اغتـ.صاب فتاة العجوزة بخطة من خطيبها

بعد صلاة الجمعة.. حريق هائل يلتهم محلا للموبيليا في 6 أكتوبر

تمزيق صاحب السنترال لسبب مثير.. فك لغز جريمة شارع 10 في الوراق

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بالصف

ترشيحاتنا

شوارع البحرين تتزين بأعلام وصور الحكام العرب استعدادا للقمة

قرار عاجل بشأن المتهم بقـ.تل 3 مصريين أصدقائه بدولة قطر

قصة هولندي زار سوهاج ورفض مغادرتها: أجمل مكان زرته في حياتي| صور

المخابرات البريطانية: الطائرات الروسية تسقط القنابل قبل وصولها أوكرانيا

16 ألف جنيه مقدم وبدون فائدة.. طرح شقق متشطبة سوبر لوكس في هذه المحافظات| تفاصيل

الرئيس السيسي يشيد بدور سلطان طائفة البهرة في ترميم مساجد وأضرحة آل البيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نيرمين الفقي تخطف الأنظار بفستان أنيق| شاهد

احذر تجاهلها.. أعراض واضحة مؤشر للإصابة بمرض خطير

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

بفستان أسود.. نادين نجيم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

مصر والأردن والإمارات تنفذ عملية إسقاط لأطنان من المساعدات الإنسانية فوق قطاع غزة

الأرصاد تحذر .. ظواهر جوية عنيفة اليوم وهذه درجات الحرارة المتوقعة

مفاجأة في الدولار وارتفاع أسعار الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مفيش دكتور يرجعني بني آدمة.. ريهام سعيد تعيد قضيتها من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-