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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد واقعة عصام صاصا..عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر إذا اقترن بها قتل شخص

عصام صاصا
عصام صاصا

يواجه مطرب المهرجانات عصام صاصا، عقوبة مزدوجة، بعدما ثبت تعاطيه المخدرات، بعد إيجابية العينة التي تم أخذها منه.

كانت جهات التحقيق المختصة بالجيزة أصدرت قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، في واقعة اتهامه بدهس أحد الأشخاص أعلى الطريق الدائري بالطالبية.

ثبوت تعاطي عصام صاصا المخدرات

جاء القرار عقب ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي عصام صاصا للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته، أثناء حادث دهس المجني عليه وقتله عن طريق الخطأ.

وبالرجوع إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1397 وما تضمنه من تعديلات كان آخرها في فبراير 2021، نجد أن هناك مواد تنص على عقوبة الذين يقومون بالقيادة تحت تأثير المخدرات.

عقوبة مزدوجة يواجهها عصام صاصا

وتكون العقوبة مزدوجة، إذا كان هذا الأمر مقترنًا بقتل أحد الأشخاص، وهي الحالة التي تنطبق على مطرب المهرجانات عصام صاصا.

عصام صاصا

وتنص المادة 67 من قانون المرور على أنه مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.

عقوبة التسبب في  وفاة شخص أثناء القيادة

وإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه.

عصام صاصا مطرب المهرجانات

وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها عليه.

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فيما تنص المادة 76 مكرر، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل المدن أو خارجها، فإذا نجم عن ذلك السير المعاكس أو مخالفة إشارات المرور الخاصة بتنظيم السير، حدوث إصابة أو وفاة للغير تضاعف الغرامة المالية.

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