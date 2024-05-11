أثبت تعاطيه للمخدرات| ضبط وإحضار للمطرب عصام صاصا.. ظهور أدلة جديد على واقعة الدائري

تصدر مطرب المهرجانات عصام صاصا، محرك البحث «جوجل»، ومنصات التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعدما أثبتت التحاليل إيجابية عينة تعاطيه للمواد المخدرة خلال القيادة، في واقعة حادث الاصطدام بشخص على الطريق الدائري، ما أدى إلى وفاته.

قرار بضبط وإحضار عصام صاصا

وفي هذا الصدد، أصدرت نيابة الطالبية والعمرانية في الجيزة، اليوم السبت، قرارًا بضبط وإحضار عصام صاصا، مطرب المهرجانات، على خلفية اتهامه بواقعة دهس سائق أعلى الطريق الدائري، الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي بشأن إيجابية تعاطي «صاصا» للمواد المخدرة وقت قيادته لسيارته الملاكي، حيث دهس الضحية أحمد مفتاح وقتله عن طريق الخطأ.

كانت أسرة الضحية، قالت إن أحد العاملين مع المتهم تواصل معهم لأجل التصالح ورفضوا ذلك، مشيرين إلى أن مطرب المهرجانات تسبب في تدمير حياة أسرة الضحية كونه أبا لـ5 أولاد «3 بنات وولدين».

ووصل مطرب المهرجانات، وسط حراسات أمنية مشدّدة، إلى «الطب الشرعى» يوم الأربعاء الماضي، مرتديًا «كاب وجاكيت»، وأخفى ملامحه، بعدما قضى 24 ساعة بديوان عام قسم شرطة الطالبية لحين الانتهاء من إجراءات التحاليل، على أن ينفذ قرار إخلاء سبيله الصادر من النيابة العامة، بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة التحقيقات.

فيما دُفن جثمان أحمد مفتاح، ضحية حادث الدهس، بمقابر الأسرة في عزبة خليل الجندى، بمحافظة الفيوم.

وأمام مستشفى الهرم، كانت زوجة أبيه، التي ربته بعد وفاة أمه، تصرخ: «دخولنى على ضنايا، شوفته مكنتش مصدقة إنه راح»، فيما يحاول شقيقاه «محمد» و«جمعة» التماسك، قائلين إن شقيقهما ضحية مطرب المهرجانات كان «الكل في الكل» بالنسبة إلى أفراد الأسرة، فلم يترك أحدًا في محنة إلا وكان سندًا له.

إخلاء سبيل مطرب المهرجانات

وشهدت الأيام القليلة الماضية إخلاء سبيل مطرب المهرجانات عصام صاصا بعد دهسه لشخص أثناء عودته من إحياء حفل في وقت متأخر من الليل على الطريق السريع، وتوفي الضحية على الفور نتيجة للحادث.

وكانت البداية حينما قام المطرب بدهس شخص أعلى الطريق الدائري بسيارته، وتوفي إثر هذا الحادث، وتم إلقاء القبض عليه وعرضه على النيابة التي أمرت بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه على ذمة القضية، بعد عرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل المخدرات.

وتزايدت التساؤلات حول العقوبة المتوقع تطبيقها على مطرب المهرجانات، والتي كشف عنها المحامي جبريل محمود، وفق المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على أنه: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك".

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة إخطارًا يفيد باستقبال مستشفى عام لشاب متوفى في حادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل البلاغ.