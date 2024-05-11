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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

احتفال بمناسبة الاستلام.. شراء كنيسة جديدة بهولندا| صور

الأنبا أرساني
الأنبا أرساني

وقع نيافة الأنبا أرساني، أسقف إيبارشية هولندا، عقد شراء كنيسة جديدة في مدينة Beverwijk. 

في السنوات الأخيرة ظهرت الحاجة إلى تأسيس كنائس جديدة لخدمة الأقباط الساكنين في محافظتي  Noord-Holland, Flevoland، حيث إن كنيسة السيدة العذراء بأمستردام هي الكنيسة الوحيدة في هاتين المحافظتين، وقد أصبحت الكنيسة مكتظة بأعداد كبيرة من المصلين.

وفي عام 2018 تأسست كنيسة سانت فيرينا في مدينة Bussum التي تحملت جزءا من خدمة كنيسة السيدة العذراء أمستردام، ولكن بقي الزحام مستمرًا، وبدأ البحث عن مكان جديد، فاستأجرت الإيبارشية هذه الكنيسة لصلاة القداس الإلهي، وهي كنيسة كبيرة بنيت في الستينيات من القرن الماضي، وتبلغ مساحة الأرض الكلية 2270 مترا مربعا عليها مبانٍ مساحتها 0.140 متر مربع وباقي الأرض عبارة عن حديقة واسعة وأماكن ركن السيارات، والمبنى عبارة عن مبنى الكنيسة ومكتب وخمس قاعات وسكن، وهي كائنة في موقع متميز على شارع رئيسي، بالقرب من محطة القطار والأتوبيس، وحالة المبنى جيدة.

وأقيم يوم الأربعاء الماضي احتفال بمناسبة استلام الكنيسة.

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