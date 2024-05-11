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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تفاصيل خاصية التسجيل الصوتي لأوبر في جميع مدن مصر

صدى البلد

 ابتداءً من اليوم، أطلقت أوبر خاصية للسلامة  ضمن  التطبيق تسمح للسائقين والركاب تسجيل الصوت أثناء الرحلة في جميع مدن مصر، الأمر الذي يوفر مزيداً من الأمان والراحة للسائقين والركاب على حد سواء.

 

وطبقا لمعلومات موثقة صادرة عن الشركة  فتسعى أوبر إلى تبني أحدث الابتكارات التكنولوجية من أجل رفع مستوى السلامة، وتعد خاصية التسجيل الصوتي ضمن  التطبيق أحدث ميزات الأمان التي تمت إضافتها إلى مجموعة أدوات السلامة في تطبيق  أوبر.

ويمكن للسائقين والركاب تفعيل هذه الخاصية في مجموعة أدوات السلامة المتاحة على التطبيق.

 بمجرد القيام بذلك، تتيح الخاصية للركاب والسائقين تسجيل ما يدور خلال المشوار صوتياً ضمن التطبيق  من خلال الضغط على أيقونة الدرع الأزرق على خريطة الرحلة لفتح "أدوات الحفاظ على السلامة" واستخدام خيار "تسجيل الصوت".

 ويمكن للسائقين والركاب بدء التسجيل الصوتي أو إيقافه في أي وقت أثناء المشوار وإذا لم يتم إنهاء التسجيل يدويًا من قبل المستخدم أثناء المشوار سيتوقف التسجيل تلقائيًا بعد وقت قصير من اكتمال المشوار.

وقبل بدء  المشوار سيتم إعلام  الركاب والسائقين في حالة مطابقتهم مع مستخدم قد قام بإعداد الخاصية، مما يتيح لهم معرفة أن الرحلة قد تكون مسجلة. وبمجرد اكتمال التسجيل الصوتي، يتم تشفير الملف الصوتي وتخزينه مباشرة على الهاتف الخاص بالراكب أو السائق. وللمساعدة في حماية الخصوصية، لن يتمكن أي شخص من الاستماع إلى التسجيل، بما في ذلك شركة أوبر، إلا إذا يقدم السائق أو الراكب طلب إبلاغ عن حادث لفريق الدعم في أوبر ويرفق الملف الصوتي المشفر معه.

 وفي ذلك الوقت، سيتم فك  تشفير التسجيل  وسيتمكن مسئول الأمان المؤهل لدى الشركة من مراجعة الملف الصوتي المقدم. كما يمكن أن يساعد هذا التسجيل، إلى جانب معلومات أخرى عن الحادث لتحديد أفضل مسار للتعامل مع الموقف.

 

ويعد التسجيل الصوتي ضمن  التطبيق أحد الخواص المتعددة التي توظف من خلالها أوبر الابتكارات التكنولوجية لرفع مستوى السلامة. 

وعلى مر السنين، قدمت الشركة العديد من الميزات في التطبيق، بما في ذلك التحقق من سير المشوار ومتابعة المشوار مع الأصدقاء وأفراد العائلة. 
 

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