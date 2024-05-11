لإصابتها بمرض نفسى عقب وفاة والديها.. فتاة تحطم عددا من السيارات بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس بمحافظة الدقهلية من ضبط جامعية عقب قيامها بإلقاء الحجارة على السيارات بالشارع وتحطيم الزجاج الأمامي لعدد من السيارات وبالفحص تبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية،اخطارا من مركز شرطة دكرنس، يفيد بتحرير عدد من المواطنين محاضر ضد فتاة قامت بتحطيم سياراتهم.

وبالفحص تبين قيام ا "خ.ش.ع"،34 عاما، ومقيمة دكرنس بإلقاء الحجارة على السيارات وإحداث تلفيات في زجاجها الأمامي، وبالمعاينة تبين وجود كسر بزجاج السيارات المبلغ أصحابها بالواقعة.

و تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمة، وبمواجهتها تحدثت ببعض العبارات غير المفهومة وتبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها ومعاناة أشقائها من مرض نفسي و يتجولون بالشوارع والميادين.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة .