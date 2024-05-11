الحبس 6 ‏أشهر لمتهمين بعد إدانتهما بتعاطي المخدرات في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمًجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمين بالحبس لمدة 6 أشهر، وذلك لإدانتهما بتعاطي المُخدرات في البساتين.
وشمل الحُكم تغريم كلاً منهماً مبلغ 10 آلاف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار وأيمن بديع لبيب، وأمانة سر محمد طه، وبحضور وكيل النيابة الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب.
كانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين محمد.إ وطارق.س أنهما في يوم 21 ديسمبر 2023 بدائرة قسم شرطة البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي مخدر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الأول أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – الميثامفيتامين – أمفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم الثاني أحرز بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الميثامفيتامين) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.