جيش الاحتلال : ما يقرب من 300 ألف شخص غادروا رفح حتى الآن

أعلن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي أن ما يقرب من 300 ألف شخص انتقلوا من رفح نتيجة لما يسميه 'الإخلاء المؤقت الحالي' من مدينة غزة الواقعة في أقصى جنوب القطاع.

وفي بيان له اليوم السبت، قال الجيش الإسرائيلي إنه “حتى الآن، انتقل حوالي 300 ألف من سكان غزة نحو المنطقة الإنسانية في المواصي”، الواقعة على الساحل شمال رفح. وكانت المواصي مكتظة بالنازحين قبل صدور الأوامر للمدنيين في رفح بالانتقال إليها.

والرقم 300 ألف هو ضعف الرقم الذي قدره الجيش الصهيوني يوم الخميس.

وردا على سؤال من CNN لتوضيح هذا العدد، قال الجيش الإسرائيلي إنه 'مرتبط ببداية عملية الإخلاء المؤقتة الحالية للسكان المدنيين من رفح'، مشيرا إلى أنه لا يشمل الأشخاص الذين ربما تحركوا في هذا الاتجاه قبل العملية في شرق رفح. بدأت عملية معبر رفح منذ ما يقرب من أسبوع.

وتقدر الأمم المتحدة والجماعات الإنسانية أن ما بين 1.2 و 1.4 مليون شخص كانوا يعيشون في منطقة رفح قبل بدء العملية الإسرائيلية في الجزء الشرقي من المدينة. وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي فحصتها شبكة سي إن إن الأسبوع الماضي أن مدن الخيام في عدة أجزاء من رفح أصبحت خالية من ذي قبل.