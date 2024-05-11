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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

«العربيات بتتقطع عشان يخرجوا الضحايا».. تفاصيل مروعة عن حادث دائري المعادي

صدى البلد

كشف الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، آخر مستجدات وتطورات حادث دائري المعادي الذي تسبب في وفاة عدد من المواطنين وخلف إصابات.

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وقال محمود عبد الراضي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "حدث تصادم بين 17 سيارة بينهم سيارتي نقل وتريلا".

وأضاف محمود عبد الراضي: "سائق التريلا هارب حتى الآن والأجهزة الأمنية تلاحقه من أجل ضبطه وإحضاره".

وتابع محمود عبد الراضي: "سيارات النقل والتريلا ممنوع تطلع على الدائري في هذا التوقيت في منتصف اليوم، والتريلا مسموح لها بصعود الدائري بعد منتصف الليل".

وأكمل محمود عبد الراضي: “الحادث يعتبر معجنة، والتصادم كان متلاحقا؛ بسبب تصادم عدد كبير من السيارات”.

وأوضح أنه: "يتم استخدام المنشار؛ من أجل قطع حديد السيارات لاستخراج المصابين والضحايا من داخل السيارات، والحادث مروع بشكل كبير".

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