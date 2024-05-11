الاتحاد السكندري يفوز على المقاولون بالدوري

نجح الاتحاد السكندري، في اقتناص فوز صعب على حساب مضيفه المقاولون العرب، بهدف دون رد، اليوم السبت، على ملعب عثمان أحمد عثمان، في الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف اللقاء، اللاعب التونسي سيف تقا في الدقيقة 60.

وتجاوز الاتحاد السكندري، آثار خسارته الأخيرة أمام الأهلي بنتيجة 1-4 الثلاثاء الماضي.

ورفع الاتحاد السكندري، رصيده بقيادة مديره الفني طارق العشري إلى 35 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد المقاولون عند 15 نقطة في المركز 17 بقيادة مدربه معتمد جمال.

ويتبقى للمقاولون العرب، مباراة مؤجلة ضد الزمالك، بسبب ارتباط الفريق الأبيض بخوض نهائي كأس الكونفيدرالية أمام نظيره نهضة بركان المغربي.