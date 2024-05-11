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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

عن طريق التلقيح الصناعي| مصفف شعر شهير ينجب طفله الثاني.. ما القصة؟

صدى البلد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي اكس، مقطع فيديو لشخص يحمل طفلاً رضيعاً على سرير بأحد المستشفيات الأمريكية بولاية تكساس، وأثار هذا الفيديو الجدل خلال الساعات القليلة الماضية.

جوزيف ريان والطفل 

رجل ينجب طفلاً عن طريق التلقيح

وفي البداية، نشر مصفف الشعر الأمريكي جوزيف ريان، عبر حسابه الشخصي على منصة إنستجرام، فيديو له يحمل فيه رضيعا حديث الولادة في أحد المستشفيات الأمريكية في ولاية تكساس، وقال إنه ابنه الثاني عن طريق استخدام طرق حمل التلقيح الصناعي وتأجير الأرحام.

وشارك الأمريكي جوزيف متابعيه، لتجربته الشخصية التي بادر فيها بالاتفاق مع إحدى النساء لتأجير رحمها والتلقيح الصناعي لتحمل بـ طفله ثم يأخذه منها بعد الولادة على الفور، لأنه أعلن أنه شاذ جنسيًا ومتزوج من أحد أصدقائه وأنجب طفلا بنفس الطريقة مُسبقًا.

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شراء الطفل

وأثار الفيديو غضب الكثير من مُغردي منصة إكس، حيث علق أحد المستخدمين قائلًا: تخيل أن تحمل الأم لمدة 9 شهور وتتعب كل هذه الفترة حتى تولد طفلها وبعد ولادتها مباشرة.. يأخذون منها الطفل ويسلمونه لشاذ استلقى على السرير واشترى الطفل ببساطة.

وقالت متابعة أخرى: قلبي ينفطر على هذا الطفل البريء، وأخرى: لا يتعرف الطفل على نبضات قلب الأم، وعلق مستخدم آخر: لماذا يسمحون له بالتنكر في سرير المستشفى.. وأضاف آخر: والشيء الأكثر حزنًا هو أن الطفل ليس له رأي على الإطلاق في هذا الوضع المنحرف، وآخر: يجب اعتقال كل من في تلك الغرفة، هذا هو الشر الشيطاني الخالص.

الطفل 

تأجير الأرحام

وشارك مُغرد آخر تعليقه بـ: حتى في عمر بضع ساعات فقط، يمكنك رؤية الذعر المطلق على وجه هذا الطفل، وأخر يُغرد: مقرف.. هذا الطفل المسكين يحتاج إلى أم، والأطفال ليسوا أليفة للرجال المكسورين، وآخر كتب: هذا هو إساءة معاملة الأطفال، لماذا لا يحمي أحد هذا الطفل؟

ولكن لم يهتم مصفف الشعر الأمريكي جوزيف ريان بالأمر، وقرر كتابة تعليق ثابت أسفل صورته الشخصية على حسابه الشخصي على انستجرام، قائلًا: أنا أب لـ ديلان وكايل، وفخور أنه عن طريق التلقيح الاصطناعي وتأجير الأرحام.

رجل ينجب طفل عن طريق التلقيح جوزيف ريان شراء الطفل تأجير الأرحام ولاية تكساس

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