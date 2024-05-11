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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الأهلي يصلون استاد المحلة لمواجهة البلدية بالدوري

صدى البلد

وصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى استاد غزل المحلة منذ قليل، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق بلدية المحلة في الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني وأعضاء الجهاز الفني على تفقد أرضية ملعب المباراة فور الوصول. 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بلدية المحلة في السابعة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي

وأعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض ‏مباراة بلدية المحلة في السابعة مساء اليوم على استاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة ‏الـ22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.‏

تشكيل الأهلي ضد غزل المحلة

  • حراسة المرمى: مصطفى شوبير.
  • خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏
  • خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.
  • خط الهجوم: محمود كهربا.

 

بدلاء الأهلي أمام المحلة

ويجلس على دكة البدلاء كل من: عمر كمال وياسر إبراهيم وحسين الشحات ومحمد الضاوي ‏كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

 

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