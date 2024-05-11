مهيب عبد الهادي يطرح تساؤلا للجمهور قبل لقاء الأهلي وبلدية المحلة

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي، متابعيه منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي، متسائلا: “توقعاتكم لنتيجة مباراة بلدية المحلة والأهلي؟”.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة الأهلي للمباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمود متولي – رامي ربيعة - محمد هاني – عمر كمال – كريم فؤاد – علي معلول

الوسط: مروان عطية – أكرم توفيق – إمام عاشور – رضا سليم – محمد مجدي "أفشة" - كريم وليد – محمد الضاوي – حسين الشحات – بيرسي تاو

الهجوم: أنتوني موديست – كهربا

غيابات الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي – حمزة علاء

الدفاع: خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – كريم الدبيس

الوسط: أحمد عبد القادر – أليو ديانج – عمرو السولية – طاهر محمد طاهر – أحمد نبيل "كوكا"

الهجوم: وسام أبو علي.