قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات
فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله الفنية
الرئيس الروسي السابق لـ فاندرلاين: من لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله
الرئيس السيسي يهنئ الرئيسين الأمريكي والفنزويلي بذكرى يوم الاستقلال
أذكار المساء مكتوبة.. 12 سببا تجعلك تداوم عليها يوميا
انتـ.حار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
بعد سرقة لوحتها.. الفنانة الدنماركية تصف خطأ مها الصغير بـ «الغبي»
رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
زيزو يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أول قرار للمجلس الأعلى للإعلام تجاه برنامج منى الشاذلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة عليه

حكم التسوق الوهمي
حكم التسوق الوهمي
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم الشراء الوهمي لمنتجات بعض التجار لزيادة رواج بضاعتهم وأخذ عمولة على ذلك؟ حيث أعمل على موقع على الإنترنت، لمساعدة التجار على إظهار السلعة بسرعة على مواقع بيع السلع، حيث نقوم بشراء وهمي لمنتجاتهم، حيث إنه كلما زادت مبيعاتهم تظهر أسرع؛ لكي يراها الناس بسرعة، ونأخذ عمولة على ذلك، فما الحكم؟

وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن القيام بشراءٍ وهميٍّ للمنتجات لكي يراها الناس بسرعةٍ ويغترون بها يشتمل على عدة محاذير ؛ كالصورية في الشراء الوهمي للمنتجات، والغش والخداع بتظاهر الإنسان بشراء هذه السلعة وظهور كونه مشتريًا وهو فعلٌ غير مطابق للواقع ومخالف للحقيقة، والنجش بتغرير الآخرين وخداعهم لشراء السلع، وهذه الجملة من المحاذير تقضي بتحريم هذه المعاملة.

حكم شراء السلعة بالتقسيط

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به، فما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الشراء بالتقسيط عن طريق التطبيقات الإلكترونية التابعة للمنصات التي تقوم بالبيع بالتقسيط جائزٌ ولا حَرَج فيه شرعًا، فالمعاملة المذكورة تشتمل على عقدٍ مباحٍ بين الشركة والعميل، ثُمَّ عقد مرابحةٍ تتوسَّط فيه الشركة بين المتجر والعميل، بعد قبضٍ حكميٍّ من الشركة للمُنْتَج المراد تقسيطه، وكلاهما جائزٌ شرعًا.

كما أنَّ الشراء بالتقسيط في هذه الحالة لا يُعَدُّ من الربا؛ وذلك لتَوسُّط السلعة المراد تقسيطها بين الشركة البائعة والمشتري.

وذكرت دار الإفتاء أن واقع التعامل بهذا التطبيق -كما ورد في السؤال- يتم عن طريق عقدين مُرَكَّبين، الأول: عقدٌ طرفاه العميل والشركة، والثاني: عقد أطرافه العميل والشركة والمصنع أو معرض السلع الإلكترونية.

والعقد الأَوَّل لا حَرَج فيه؛ فالأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ﴾ [الأنعام: ١١٩]، وقال تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣]، فكل ما لم يَنْهَ الشرعُ عنه فهو مباحٌ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَسَنَّ لَكُمْ سُنَنًا فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَتَرَكَ بَيْنَ ذَلِكَ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ مِنْ رَبِّكُمْ رَحْمَةً مِنْهُ فَاقْبَلُوهَا وَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» رواه الطبراني في "مسند الشاميين" -واللفظ له- وفي "المعجم الكبير"، والدارقطني في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم وفضله": عن أبي ثَعلَبةَ الخُشَنِيِّ، وصَحَّحه الحافظ ابنُ الصلاح، وحَسَّنه الإمام النوويُّ.

وأما العقد الثاني فتكييفه شرعًا: أنَّه مُركَّبٌ أيضًا من معاملتين متعاقبتين؛ تأخذ الشركة في المعاملة الأولى المنتَجَ المراد شراؤه نقدًا من المتجر بثمن حالٍّ تدفعه الشركة للمتجر، ثم تبيعه الشركة القائمة على التطبيق في المعاملة الثانية للعميل المتعاقِد معها بثمن مؤجَّلٍ معلوم الأجل والأصل والزيادة.

وأكدت أنه من المقرر شرعًا أنَّه يصحُّ البيعُ بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجلٍ معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأنَّ الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقة إلَّا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لِأَجْلِهِ إذا ذُكِر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعينَ كانوا أو مشترين. ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسَّطت السلعة فلا ربا".
 

التسوق الوهمي حكم التسوق الوهمي النجش الإفتاء البيع بالتقسيط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

ترشيحاتنا

شيكو بانزا

الزمالك يقترب من ضم الأنجولي شيكو بانزا لتدعيم هجوم الفريق

هاف كورت لكرة السلة 3x3

تعرف على الفائزين بلقب بطولة هاف كورت لكرة السلة 3x3

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات

لجنة اعتماد تراخيص الأكاديميات باتحاد الكرة تعقد اجتماعها الأول

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد