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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بإصدارات وفعاليات متميزة.. الأزهر يشارك بجناح خاص في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب في نسخته الـ ٢٠

جناح الأزهر بمعرض الإسكندريةللكتاب
جناح الأزهر بمعرض الإسكندريةللكتاب
شيماء جمال

تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انطلقت اليوم الاثنين أولى فعاليات جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، والذي يُقام في نسخته العشرين خلال الفترة من 7 إلى 21 يوليو 2025، وذلك بتنظيم مشترك بين مكتبة الإسكندرية، والهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

ويحتفي جناح الأزهر بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب هذا العام بالعالم الجليل الأديب الفقيه الشَّيخ العلَّامة محمد عبد الله دراز، سليل بيت العلم والتقوى، وابن جامعتي الأزهر والسوربون، وصاحب الرسالة الماتعة "دستور الأخلاق في القرآن"، وغيرها من المؤلفات التي تثري العقل والروح، والذي مثَّل الأزهر في العديد من المؤتمرات الدوليَّة؛ وقد كان من المهتمين بقضايا الوطن والأمة.

ويضم جناح الأزهر عدة أركان تفاعلية وتثقيفية متميزة بجانب منفذ بيع الكتب والإصدارات، من بينها: ركن الفتوى، وركن الطفل الذي يقدم أنشطة تربوية وتعليمية، وركن قطاع المعاهد الأزهرية، وركن فن الخط العربي، حيث يتعلم الزوار كتابة أسمائهم بمختلف الخطوط من خلال ورش ودورات تدريبية موجهة للكبار والصغار، مع التعريف بأماكن تعليم الخط في مصر والمنصات الإلكترونية المتخصصة.

ومنذ الساعات الأولى لافتتاحه، حظى جناح الأزهر الشريف بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور جماهيري لافت، نظرًا لما يقدمه من محتوى علمي وثقافي متنوع، يتصدره إصدارات هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، ومنشورات مركز الأزهر العالمي للترجمة، الهادفة إلى التصدي لخطاب العنف والإسلاموفوبيا، وتصحيح الصورة الذهنية عن الإسلام في مختلف الثقافات.

كما يعرض المركز الإعلامي بالأزهر، على شاشات خاصة بالجمهور، مجموعة من الأفلام الوثائقية والفيديوهات التي تسلط الضوء على تاريخ الأزهر الشريف، وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وسِيَر أعلامه من العلماء والمصلحين، ومواقفه الوطنية والإنسانية.

وتأتي مشاركة الأزهر في هذا المنتدى الثقافي استمرارًا لحضوره الفاعل في أبرز الفعاليات الثقافية؛ حيث يقدَّم أنشطة متنوِّعة مثل الندوات والمسابقات والعروض التفاعلية التي تلقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور بمختلف فئاته العمرية.

يُذكر أن جناح الأزهر الشريف يقع هذا العام بجوار القبة السماوية داخل مكتبة الإسكندرية، ويمتد على مساحة واسعة تشمل أركانًا نوعية وإصدارات فكرية متجددة تُسهم في تعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الزوار.

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