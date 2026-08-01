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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة مدينة السادات تحصد 3 جوائز في نهائيات Enactus Egypt

طلاب جامعة السادات
طلاب جامعة السادات

 حققت جامعة مدينة السادات إنجازًا جديدًا بحصد ثلاث جوائز خلال نهائيات Enactus Egypt National Competition، بما يعكس نجاح الجامعة في ترسيخ ثقافة الإبداع وتحويل الأفكار إلى مشروعات ذات أثر تنموي ومجتمعي.

وشهدت المنافسات تتويج الطالبة شمس محمود بلقب أفضل Team President على مستوى الجامعات المصرية، إلى جانب حصول فريق الجامعة على المركز الأول في Orascom Construction Thematic Competition on Innovation عن مشروع "كيميت"، والمركز الثاني في Hyde Park Developments Special Competition on Smart Scape للمشروعات المتميزة في مجالات المدن الذكية والتطوير العمراني المستدام، كما تم تكريم الفريق ومنح الجامعة درعًا تقديرًا لأدائه المتميز.

ويعكس هذا الإنجاز اهتمام جامعة مدينة السادات بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال، وإعداد طلاب يمتلكون المهارات اللازمة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

المنوفية محافظة المنوفية جامعة السادات 3 جوائز مسابقة

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