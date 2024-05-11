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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اختناق سيدة وأطفالها الـ 3 في حريق شقة بأكتوبر

صدى البلد

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاثة، بحالة اختناق بالدخان في حريق شقة بمنطقة أكتوبر، مساء اليوم السبت.

جحيم النيران حول الشقة إلى كوم رماد، بجانب سحابة دخان أطبقت على الأجواء، هرع الجيران لإنقاذ قاطني الشقة فنقلوا سيدة وأطفالها الـ3 مغشيًا عليهم إلى المستشفى.

حاصرت 5 سيارات إطفاء تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، مصدر النيران في الوحدة السكنية بنطاق دائرة قسم شرطة أكتوبر ثانٍ.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أن النيران نشبت في إحدى الوصلات الكهربائية بغرفة داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، وأن الحريق أسفر عن إصابة سيدة عمرها 40 سنة، وطفلتيها (7 سنوات، 5 سنوات) وطفلها (3 سنوات)، باختناق وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتستمع الأجهزة الأمنية، إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات، للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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