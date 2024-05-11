عمل إيه؟ استعجال ضبط وإحضار شاب في كفر شكر

أمرت جهات التحقيق بكفر شكر بإستعجال ضبط وإحضار المتهم محمد ، ا ، ز لقيامه بمساعدة المتهم ياسر . م . ج وآخرين بطعن شاب طعنة نافذة فى القفص الصدرى إخترقت الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدثت تهتك شديد فى الرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وكادت أن تودى بحياته.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصى بوصول شاب فى حالة خطيرة وغير مستقرة من العقد الثانى من عمره يدعى محمد ، ا ، ع مقيم بقرية ميت الدريح بمدينة كفر شكر مصاب بجرح طعنى نافذ بالقفص الصدرى إخترق الفص السفلى للرئة اليسرى وأحدث تهتك بالرئة وأدى إلى جرح شديد فى الشريان الرئوى وتجمع دموى شديد.



وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين وجود الشاب مصاب داخل المستشفى يعانى من نزيف شديد فى الصدر وتجمعات دموية إثر الطعنة النافذة بسلاح أبيض إخترقت القفص الصدرى وأحدثت تهتك بالرئة وتحرك القلب من مكانه جهة اليمنى من الصدر طبقا لتشخيص الأطباء المتخصصين والأشعة ويخضع للملاحظة المستمرة داخل الرعاية المركزة حفاظا على حياته.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بتحرى الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.