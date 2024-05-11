أصوات النيران تدوي .. مراسل يرصد الأوضاع من معبر رفح

رصد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، الأوضاع الحالية عند الجانب المصري من معبر رفح البري، مؤكدًا أن أصوات النيران الإسرائيلية لم تتوقف ساعة واحدة على الإطلاق، كما تزداد مع الساعات الأولى من المساء يوميًا.

وأضاف الغنام، أنه قبل دقائق قليلة كان هناك تبادل إطلاق النيران بين قوات الاحتلال والمقاومة الفلسطينية على الجانب الآخر من معبر رفح، موضحًا أنه قبل 3 ساعات تحديدًا، انطلقت عدة صواريخ من جانب المقاومة في قطاع غزة باتجاه معبر كرم أبوسالم العسكري، لتعترف إسرائيل بعدها بدقائق قليلة بشأن سقوط 3 صواريخ، ولكنها تصدت لأحدها.

واستكمل: "القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية وقطاع غزة لا يتوقف، وبالفعل نسمع على الهواء حاليًا أصوات الانفجارات والطائرات التي تقصف المنطقة".