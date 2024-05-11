قصواء الخلالي: خطاب الخارجية المصرية «مُتزن».. والدبلوماسية تؤدي دورًا تاريخيًا لدعم القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إن المفاوض المصري أدى دورًا تاريخيًا وغير مسبوق في القضية الفلسطينية، موضحة أنها تفرض رؤيتها فيما يتعرض بأمنها القومي.

وتابعت “الخلالي” خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء المذاع على فضائية سي بي سي، أن الدولة المصرية تحمل القضية الفلسطينية على عاتقها.

ونوهت أن مصر حذرت إسرائيل من تداعيات استمرار سيطرتها على رفح، موضحة أن هذا تحذير مباشر وفيه استحداث نوعي في لغة الخطاب.

وأشارت إلى أن مصر قامت بدورها للوصول إلى اتفاق هدنة وتحملت مسئوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، وقامت بتحمل العديد من المزايدات من أجل القضية الفلسطينية .

وأشارت إلى أن مصر تسير في خطوات حفظ أمنها القومي ومحاولة رأب صدع الفصائل الفلسطينية، وتجميع العالم على كلمة واحدة لدعم القضية، منوهة أن خطاب الخارجية المصرية شديدة الاتزان والرصانة، والدبلوماسية وتؤدي دورًا تاريخيًا في دعم القضية الفلسطينية.

تهجير

وأكدت أن تهجير الفلسطينيين كان ولا يزال خطًا أحمر للدولة المصرية، منوهة أن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا ومحتلة من عدونا الأزلي والأول والأخير.

واختتمت أن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وتضحياته في سبيل ذلك عظيمه، فهو لن يقبل بالتفريط في أرضه ومصر أيضًا لن تقبل بذلك.