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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أونروا تحذّر : ساعات قليلة وغزة بلا وقود وغذاء ومياه

رفح
رفح

قال عدنان أبو حسنة متحدث منظمة أونروا إن منطقة المواصي منطقة منخفضة شرق رفح بجانب بحر غزة طولها 12 كيلو مترا وبالعرض تتراوح ما بين كيلو إلى نصف الكيلو وصولاً إلى 200 متر  مثل منطقة دير بلح حيث تختلف من منطقة لأخرى.


وتابع خلال  مداخلة  عبر تطبيق سكايب  خلال   " برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة   “ ON": منطقة  المواصي  ممتلئة بالنازحين بها نحو 450 ألف نازح  حتى قبل عملية رفح ودعوات جيش الاحتلال بالإخلاء.

وأضاف  قائلاً : " نتحدث الان عن مئات  النازحين الذين يفرون  من رفح  لمنطقة خان يونس أو منطقة المواصي إن كان بها فراغات لكن معظم الناس تائهون لا مكان لهم  من الممكن رؤيتهم على شاطئ البحر  مباشرة حيث يبعدون عنه أمتار  لان هؤلاء الناس هم سكان شمال قطاع  غزة ومدينة غزة  .

سكان القطاع


وأوضح أن رفح الآن تحتوي على نحو 65% من سكان القطاع والدخول إلى رفح كارثي والمنطقة بها الأمور اللوجيستية للمساعدات والعمليات العسكرية في رفح، ستؤدي إلى انهيار عمليات الإغاثة الإنسانية.

وأضاف : إستمرار  العملية العسكرية   بهذا الشكل سوف يؤدي لانهيار العمليات الاغاثية بشكل كامل ونحن  أمام ساعات قليلة سيكون أمامنا 24 ساعة لنفاد الوقود  والمواد الغذائية أمامها 48-72 ساعة  بعد ذلك سيكون العالم أمام حقيقة صادمة أنه لا يوجد غذاء ولا مياه  لان الوقود توقف ونحن المنظمة المسؤولة عن توزيع الوقود  على محطات تحلية المياه والمشافي والابيار والعيادات المركزية  التابعة لنا.

 

الإعلامية لميس الحديدي العمليات العسكرية المواد الغذائية أنروا برنامج كلمة أخيرة توزيع الوقود جيش الاحتلال

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