محمد شبانة: هذا اللاعب كلمة السر في فوز الاهلي على بلدية المحلة

علق الإعلامي محمد شبانة علي فوز الأهلي أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد شبانة: الأهلى يحقق العلامة الكاملة بعد انتصار البلدية، وعمر كمال كلمة السر والنهاية السعيدة لموديست.

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.