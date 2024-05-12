عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: هذا اللاعب كلمة السر في فوز الاهلي على بلدية المحلة

صدى البلد

علق الإعلامي محمد شبانة علي فوز الأهلي أمام بلدية المحلة ضمن منافسات الدوري الممتاز، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد شبانة: الأهلى يحقق العلامة الكاملة بعد انتصار البلدية، وعمر كمال كلمة السر والنهاية السعيدة لموديست.

حقق الأهلي فوزًا مثيرًا على نظيره بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 33 في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد بلدية المحلة عند النقطة 19 في المركز التاسع عشر.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وبيرسي تاو ورضا سليم.

خط الهجوم: محمود كهربا.

الاهلي و بلدية المحلة فوز الاهلي و بلدية المحلة أخبار الدوري الممتاز الإعلامي محمد شبانة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار ورياح مثيرة للرمال.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

متخافيش| ظهور مفاجئ لـ عمرو دياب وشيرين رضا في حفل زفاف ..شاهد

شاهد رد فعل خالد الغندور بعد فوز الأهلي المثير على البلدية

عودة الحظر .. تنبؤ مثير من ليلى عبد اللطيف قبل عيد الأضحى 2024

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على بلدية المحلة

خناقة شوارع وألفاظ خارجة بين لاعب بلدية المحلة وعلي معلول | شاهد

ما يعلم بيها إلا ربنا | انفعال إمام عاشور لسبب مثير

مفاجأة لطلاب الثانوية العامة بشأن القبول بكليات الطب 2024 - 2025

ترشيحاتنا

بوريل: لا يمكن التهاون مع إجبار المدنيين على إخلاء رفح إلى مناطق غير آمنة

حكم ارتكاب معصية داخل الحرم.. احذر من الوقوع في هذا الأمر

سعر الذهب في مصر يوم الأحد 12-5-2024

تفاصيل المران الأخير لـ الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

قلب السوق.. هاتف شاومي الأكثر مبيعًا بـ6 آلاف جنيه

شراعٌ نحو المستقبل.. مصر تُراهن على سياحة اليخوت لتنمية اقتصادها البحري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اهربي من حرارة الطقس ..11 أكلة سهلة التحضير بدون فرن

هوت شورت.. نيكول سابا تثير الجدل بإطلالة ملفتة

مكياج جريء.. إنجي علي تستعرض جمالها على إنستجرام

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 12 مايو 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

فيديو

مقدم 16 ألف جنيه فقط.. شقق تشطيب سوبر لوكس بالتقسيط ودون فوائد

في قصر تاريخي .. زفاف بطلة إعلان دقوا الشماسي

أغنية الباشا لصابر الرباعي تحصد المليون الأول بعد 24 ساعة

بدايات بسمة بوسيل | انطلاقة فنية رسمية تقلب موازين يوتيوب في يوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: البيروقراطية في مصر.. تحديات وآفاق للتنمية الشاملة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المعرفة الإنسانية إلى أين .. من يصنع أفكارنا ؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: حسّبة إسرائيل وحماس في رفح

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: رفعت.. إمام المنصتين

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-