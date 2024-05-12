فيتوريا يطالب اتحاد الكرة بمبلغ 4 ملايين و600 ألف دولار.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محامي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، طالب بعقد المدرب بالكامل بعد رحيله.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك تصميم من المدرب البرتغالي على تحصيل قيمة عقده بالكامل بعد تشكيك جمال علام رئيس الاتحاد في العقد، والتأكيد على أن المدرب لا يملك أحقية الحصول على الشرط الجزائي".

وأضاف أمير هشام: "المدير الفني ومحاميه يرفضوا الرد حتى الآن على اتصالات الاتحاد المصري، لحل الأزمة وطالبوا بتحصيل 4 ملايين و 600 ألف دولار أي ما يعادل 230 مليون جنيه مصري، قيمة عقده بالكامل".