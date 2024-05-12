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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور : هناك مجاملة فجة في أزمة الشحات والشيبي

الشحات والشيبي
الشحات والشيبي

أكد خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق أن لجنة المسابقات تسرعت للغاية في إصدار عقوبة حسين الشحات عقب واقعة محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc أن هناك مجاملة فجة حدثت من جانب لجنة المسابقات وكان يجب أن يتم أي لاعب يرتكب خطأ أخلاقي بالايقاف في كل المسابقات وليس في الدوري فقط.

وأشار إلى أن إمام عاشور تعرض للإيقاف لفترة طويلة في واقعة مثيرة للجدل وتعرض للإيقاف لمدة ٨ مباريات في واقعة ضرب وليد سليمان وقتها.

وأضاف : الشيبي يتعرض للضغوط لأنه يلعب لبيراميدز ولأن الشحات لاعب في النادي الأهلي ..    عند عقوبة محمود كهربا الأهلي لجأ إلى القضاء المدني ضد لجنة الانضباط.

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