نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق توقعات الغندور لمباراة الزمالك أمام نهضة بركان و مباراه الاهلي و الترجي عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و قال الغندور في حوار تلفزيوني مع احمد حسن : الزمالك و الاهلي عندهم ماتشين اياب و عودة و في فرقة منهم هتتغلب واحد صفر ، و الماتش التاني تعادل.

و أضاف : و ماتشين العودة الزمالك و الاهلي هيكسبوا، ليحصوا علي البطولة .

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الختامي قبل مواجهة فريق نهضة بركان المغربي اليوم الأحد، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويلتقي الزمالك مع نهضة بركان في العاشرة مساء اليوم على أرضية الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك جلسة مع اللاعبين قبل المران على الملعب البلدي، وطالب اللاعبين بالتركيز خلال لقاء الغد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب كي تكون مهمة الفريق أسهل في لقاء العودة.