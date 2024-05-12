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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

تامر حسنى ومصطفى
تامر حسنى ومصطفى قمر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو جديداً من حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل أثناء قيام الفنان تامر حسنى بتقليد الفنان مصطفى قمر. 

وظهر تامر حسني وهو يقلد مصطفى قمر فى غناء أغنية “حياتي” وبعدها قاما بغنائها سويًا. 

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، منهم: محمد رمضان، أحمد آدم، صلاح عبد الله، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، نهال عنبر، إيناس عز الدين، عزيز مرقة، المايسترو سليم سحاب، حسن الرداد.

وتألق عدد من نجوم الغناء في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، بتقديم عدد من أغنياتهم، وهم: عزيز مرقة، وليد توفيق، أحمد جمال، حماقي، دياب، محمد محيى، محمود الليثي، بوسي، كما حضرت الفنانة دينا.

وتألق تامر حسني في حفل زفاف ابنة الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، حيث قدم أغنية حلو المكان التي تفاعل معها الحضور، وأغنية "هادلعني"، كما غنى مع مصطفى قمر ديو لأغنية "حبيب حياتي"، كما غنى أغنية "كل مرة" وشاركه الغناء الفنان دياب.

أشعل الكينج محمد منير حفل زفاف ابنة نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل المقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة

واحتفل الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بعقد قران ابنته فرح على يوسف عبدالحكيم وذلك بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

وحرص على حضور حفل عقد القران كل من الفنان مصطفى قمر وحماده هلال وايهاب توفيق وأشرف زكي وحلمي عبد الباقي ونادية مصطفى وزوجها وأيمن عزب، كما حرص على الحضور أعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية منهم منصور هندي وخالد بيومي ومحمد عبد الله وحماده أبو اليزيد وعلى الشريعي وعدد من أعضاء الجمعية العمومية .

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تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

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