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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يكشف سبب إلغاء زيارته إلى أمريكا

أردوغان
أردوغان

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن سبب إلغاء زيارته إلى الولايات المتحدة والاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو الجدول الزمني المكثف للجانبين.

وقال أردوغان في حديث لصحيفة "كاتاريميني" اليونانية إنه “تم تأجيل زيارتنا للولايات المتحدة بسبب عدم توافق الجداول الزمنية للطرفين”. 

وأضاف "تعرفون أن الولايات المتحدة تستعد للانتخابات وأصبح جدول أعمال بايدن مكثفا وتستمر برامجنا بنشاط على الصعيدين المحلي والدولي وتجري مثل هذه الزيارات في الوقت المناسب للطرفين".

ولفت إلى أن مناقشة الموعد المناسب لهذه الزيارة لا تزال مستمرة.

وردا على سؤال صحفي عما إذا يعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دور الوساطة في العلاقات التركية اليونانية، أجاب أردوغان أن تركيا تؤيد الحفاظ على التوازن السياسي للولايات المتحدة في العلاقات بين تركيا واليونان.

وأشار: "نعتقد أن النهج الذي يخلق أساسا للحوار البناء سيكون مفيدا بالإضافة إلى ذلك، توجد لدينا اتصالات مباشرة مع اليونان دون وسطاء وسيساعد الحفاظ على هذه الاتصالات وتطويرها في تطوير علاقاتنا".

أردوغان الولايات المتحدة الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن

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