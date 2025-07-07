روتانا ابنة غادة عبدالرازق توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

وجهت روتانا، ابنة الفنانة غادة عبدالرازق، رسالة تهنئة مؤثرة لوالدتها بمناسبة عيد ميلادها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديو "إنستجرام".

ونشرت روتانا مجموعة من الصور التي تجمعها بوالدتها، وعلقت عليها قائلة:"عيد ميلاد سعيد لأطيب وأنقى وأقوى وأطرف وأفضل أم وأفضل جدة أحبك كثيرًا يا عالمي مورو".

يُذكر أن غادة عبدالرازق تشارك كضيفة شرف في فيلم “أحمد وأحمد”، بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، الذي طرح مؤخرا في دور العرض السينمائية، حيث تجسد شخصية زوزو التي كانت على علاقة سابقة بـ أحمد السقا وتظهر له في رحلته بعد فقدان الذاكرة.

غادة عبدالرازق تعود للعمل مع أحمد السقا في فيلم “أحمد وأحمد” بعد 19 سنة من تعاونهما في فيلم “عن العشق والهوى” الذي تم عرضه عام 2005، وشارك في بطولته منى زكى، منة شلبى، طارق لطفى، خالد صالح، بشرى، مجدى كامل، وتأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبوذكرى.