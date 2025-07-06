HOW TO TRAIN YOUR DRAGON الأعلى ربحا ضمن هذه السلسلة في شباك التذاكر المحلي

سجّل فيلم “How to Train Your Dragon” بنسخته الحيّة إنجازًا جديدًا، حيث أصبح أعلى أفلام السلسلة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر الأمريكي، متجاوزًا الأجزاء السابقة التي أُنتجت بصيغة الرسوم المتحركة.

ووفقًا للأرقام الصادرة، فقد بلغت إيرادات الفيلم محليًا أكثر من 203.4 مليون دولار حتى مطلع يوليو، ليتفوّق بذلك على الجزء الأول من السلسلة الذي حقق سابقًا 217.6 مليون دولار خلال فترة عرضه في عام 2010.

الفيلم الذي انطلق في دور العرض الأمريكية يوم 13 يونيو الماضي، استهلّ عرضه بافتتاحية قوية بلغت 83.7 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الأولى، ما جعله الافتتاح الأعلى في تاريخ السلسلة التي تمتد على مدى 15 عامًا.

ويواصل العمل الحي، الذي أعاد تقديم القصة الأصلية بأسلوب واقعي، تحقيق أداء مميز في شباك التذاكر، وسط إشادة نقدية وجماهيرية، ومن المتوقع أن يواصل صعوده خلال الأسابيع المقبلة ليصبح أحد أنجح أفلام العام.

حقق الفيلم حتى الآن أكثر من نصف مليار دولار في شباك التذاكر العالمي وسط منافسة قوية مع العديد من الأعمال المعروضة حاليا منها Jurassic World: Rebirth.