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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سكارليت جوهانسون تصبح الممثلة الأعلى تحقيقًا للإيرادات في تاريخ شباك التذاكر العالمي

سكارليت جوهانسون
سكارليت جوهانسون
نجلاء سليمان

دخلت الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون التاريخ كأعلى ممثلة تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما العالمية، بعدما تجاوزت أفلامها مجتمعة إيرادات قياسية على مستوى شباك التذاكر العالمي.

وتُعد مشاركة سكارليت جوهانسون في سلسلة أفلام “مارفل”. وخاصة دورها الشهير “ناتاشا رومانوف” أو “بلاك ويدو”، من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تحقيق هذه الأرقام الضخمة.


حيث شاركت سكارليت جوهانسون في أفلام ناجحة مثل The Avengers، Avengers: Endgame، وCaptain America: Civil War، التي جمع كل منها مليارات الدولارات عالميًا.

بلغ إجمالي إيرادات أفلام سكارليت جوهانسون أكثر من 15 مليار دولار، متجاوزة بذلك العديد من النجوم الذكور الذين لطالما تصدروا قوائم الأعلى دخلًا في هوليوود.

هذا الإنجاز يعكس مسيرتها المتنوعة والناجحة، حيث جمعت بين الأدوار التجارية الضخمة والأفلام المستقلة التي أظهرت موهبتها التمثيلية.

ويُعد هذا اللقب إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرتها الفنية الغنية، ويثبت أن الحضور النسائي في أدوار البطولة قادر على تحقيق أرقام قياسية في الصناعة السينمائية العالمية.

وتفوّق فيلمها الجديد “Jurassic World Rebirth” الذي افتتح بـ26.3 مليون دولار يوم الجمعة، متصدرًا شباك التذاكر، وحقق بنهاية العطلة الأسبوعية أكثر من 300 مليون دولار.

سكارليت جوهانسون أفلام سكارليت جوهانسون أفلام مارفل

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