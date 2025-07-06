أحمد نادر جلال يكشف لصدى البلد سر تسمية فيلم أحمد وأحمد بهذا الاسم

كشف المخرج أحمد نادر جلال تفاصيل فيلم أحمد و احمد و الذي يعرض حالياً في السينمات , و هو من بطولة كل من الفنان أحمد السقا و الفنان أحمد فهمي.

و قال أحمد نادر جلال في لقاء خاص لموقع صدي البلد الاخباري " فيلم أحمد و أحمد فيلم مختلف لأنه قدم السقا في قالب جديد و مختلف عن المعتاد ، مؤكداً أن أحمد السقا نجم كبير و قدير و. ملتزم جدا و ووجودة في الفيلم هو و كل الصناع كان إضافة قوية.



و تابع أحمد نادر جلال" سبب تسمية الفيلم أحمد و أحمد علي اسم أحمد السقا و أحمد فهمي.



و عن التعاون الأول بين السقا و فهمي أكد أحمد نادر جلال علي موجود الكيمياء الكبيرة بنهم و التي ظهرت علي الكاميرا بشكل سريع.

ويشارك في بطولة فيلم "أحمد وأحمد" عدد كبير من الفنانين، من بينهم: محمد لطفي، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من بينهم غادة عبد الرازق وآخرون. الفيلم من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف أحمد درويش ومحمد سامي عبد الله.



وتواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والمطربة الشعبية بوسي، تصدُّر تريند "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب إطلاق الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"، والتي تجمعهما كثنائي ديو وُصف بأنه الأكثر انسجامًا وتكاملًا لصيف 2025.

أغنية فيلم "أحمد وأحمد" من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إنتاج حمدي بدر (كرافت ميديا).



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