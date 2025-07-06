Jurassic World Rebirth يحقق أعلى الإيرادات بافتتاحية سينمائية في 2025

حقق فيلم JURASSIC WORLD REBIRTH إيرادات بلغت 318.3 مليون دولار عالميًا، والتي تعد أكبر افتتاحية من حيث الإيرادات في عام 2025 حتى الآن.

وتفوّق فيلم المغامرات والديناصورات “Jurassic World Rebirth” الذي افتتح بـ26.3 مليون دولار يوم الجمعة، متصدرًا شباك التذاكر، في حين يواصل فيلم السباقات “F1: The Movie” سباقه نحو حاجز الـ 100 مليون دولار محليًا.

الفيلم الجديد من سلسلة الديناصورات الشهيرة- الذي يُعد الجزء السابع في امتياز Jurassic Park، والرابع ضمن سلسلة Jurassic World- نجح في تحقيق انطلاقة قوية في أول أيام عرضه، مسجلًا 26.3 مليون دولار في أكثر من 6100 دار عرض أمريكية.

وتشير التوقعات إلى أن الفيلم سيحقق أكثر من 140 مليون دولار بنهاية اليوم، مما سيجعله سابع أعلى فيلم يحقق إيرادات محلية في عام 2025.

وتحتاج شركة يونيفرسال إلى استمرار زخم موسم الأعياد خلال الأسابيع المقبلة، نظرًا لأن ميزانية إنتاج الفيلم تبلغ حوالي 180 مليون دولار، باستثناء تكاليف التسويق.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات المحلية 85 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أيام التقليدية.

وفي المقابل، لا يزال فيلم “F1” من بطولة براد بيت، الذي تدور أحداثه في عالم سباقات الفورمولا 1، محافظًا على أدائه القوي بعد أسبوعه الثاني، إذ تشير التقديرات إلى أن إيراداته المحلية ستتجاوز 100 مليون دولار خلال الأيام القليلة القادمة، مدعومة بنجاحه الدولي الكبير الذي بلغ أكثر من 237 مليون دولار عالميًا حتى الآن.