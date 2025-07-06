شاهيناز تطرق باب العالمية بأغنية سوا.. فيديو

طرحت المطربة شاهيناز أحدث أغانيها "سوا"، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية.

وحققت الأغنية نسبة استماع ومشاهدة مرتفعة بعد طرحها بساعات قليلة..

أغنية "سوا" من كلمات محمد عبد الحميد، وألحان آدم حسين،توزيع الموزع العالمي خالد جمعه، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

تعاونت شاهيناز مع موسيقيين من هولندا و إيطاليا ونيجيريا وإسبانيا تحت اشراف الموزع الموسيقى العالمي خالد جمعه.

يذكر أن أحدث أعمال شاهيناز أغنية ماما،وأغنية حباني، وأغنية علي المكشوف تتر مسلسل بنات همام،وأغنية برد يناير، أغنية الجواز، علمني الشقاوه، كده فل، مصرية، ،دندنة،قلبي بيدلع، لو ناسيين أفكركوا مع الفنان محمد رمضان.

يقول كلمات اغنية

وليه وليه.. حلوه الحياه

وليه وليه.. برتاح معاك

وايه وايه.. يبعدنا يوم

وايه وايه

.. يا حبيبي ايه مكتوب لنا

سوى سوى واحنا سوى

بنسى الحياه انا واحنا سوى

ليالي كتير تنده لينا

ملك لإيديك حبيبي انا

وآه وآه ...على حبنا

وياه وياه... شوفنا الهنا

معاك معاك.. بنسى الهموم

وليك وليك...

يا حبيبي ليك عايشه انا



