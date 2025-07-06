أكبر نجم في العالم.. وفاء عامر توجه رسالة للزعيم عادل إمام |خاص

أعربت الفنانة وفاء عامر عن سعادتها بظهور الزعيم عادل إمام مجددا من خلال صورة عائلية ألتقطها فى حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام الذى أقيم يوم الجمعة الماضية.

وقالت وفاء عامر فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد”: أنها عبرت عن سعادتها من خلال المنشور الذى كتبته عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك والذى يفيد بأن النجوم الحقيقين لا يحتاجوا لدفع أموال حتى يتصدروا التريند .

واضافت وفاء عامر ، معلقة: “عادل إمام أكبر نجم فى العالم مش بس فى مصر والحمدلله ان احنا اطمنا عليه وربنا يديله الصحة”.

رامي إمام يشارك جمهوره صورة عائلية رفقة الزعيم عادل إمام

وقد نشر عادل إمام، صورة عائلية عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، ظهر فيها، وسط حضور أفراد العائلة بأكملها في أجواء احتفالية دافئة ومليئة بالمشاعر وكتب" من كتب كتاب عادل رامي إمام.

احتفل عادل رامي إمام حفيد الزعيم عادل إمام، أمس الجمعة، بزفافه على مدربة اللياقة البدنية فريدة أشرف، وسط حضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن.

وأحيا حفل الزفاف النجم تامر حسني وحضر من نجوم الفن يسرا وإيمي سمير غانم وحسن الرداد ويوسف الشريف وهشام ماجد وهنا الزاهد وياسمين عبدالعزيز والإعلامية رضوى الشربيني والإعلامية لميس الحديدي، والمنتج تامر مرسي والمنتج حمادة إسماعيل وياسمين صبري ومحمد حماقي وعماد زيادة، والإعلامي عمرو الليثي، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير.