نائب: موازنة التعليم بالسنة المالية الجديدة شهدت زيادات لم تحدث من قبل

أكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن موازنة التعليم والتعليم العالي للسنة المالية الجديدة 2024/2025، شهدت طفرة كبيرة وزيادات لم تحدث من قبل، وهو ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة بالتعليم ووضعه ضمن الأولويات بجانب ملف الصحة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأحد، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية.

وأشار هاشم، إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد أن الأولوية للتعليم والصحة، والتوجيه بزيادة مخصصاتهما، لأن الاستثمار في التعليم والصحة يساهم في تقدم الاقتصاد والنهوض بالدولة وتحقيق التنمية.

وأشار رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إلى أن التعليم الفني أولوية، وأنه يجب أن يكون دائما في مقدمة الأولويات، وأن هناك اهتمام من جانب الدولة بتطوير التعليم الفني.

واتفق النواب على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وأهمية تأهيل وتدريب الطلاب لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة أن الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الفني.