جنش متهم بالتفويت للزمالك.. أحمد دوايدر يكشف مفاجأة وراء استقالة مدرب فيوتشر

أكد أحمد دويدار، الذي كان لاعبًا سابقًا في الزمالك، أن تامر مصطفى، المدير الفني السابق لفريق مودرن فيوتشر، واجه مشاكل متعددة مع بعض اللاعبين، ما أثر سلبًا على نتائج الفريق مؤخرًا، وكان ذلك أحد أسباب رحيله.

وأضاف دويدار في تصريحات لراديو "أون سبورت إف إم"، أن قرار تامر مصطفى بإيقاف جنش بسبب اتهامه بالتواطؤ مع الزمالك في مباراة الكونفدرالية، كان من بين الأسباب الرئيسية لرحيله، حيث أثر هذا القرار سلبًا على المزاج العام في الفريق ودفع الحارس للابتعاد بعدما حصل على إجازة.

وفي سياق متصل، يستعد مسؤولو نادي مودرن فيوتشر لتعيين طلعت يوسف مدربًا للفريق الأول لكرة القدم، بدلاً من تامر مصطفى.

وعقد مسؤولو النادي جلسة مع طلعت يوسف في الساعات الأخيرة، وتم التوصل إلى اتفاق شبه نهائي لتوليه مسؤولية تدريب الفريق، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود خلال الساعات القادمة.