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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

دفاع النواب تؤيد موقف مصر الداعم لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أيد النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ما أعلنته الخارجية المصرية بشأن اعتزام مصر التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة، معربا عن تطلعه إلى إصدار حكم عادل يوقف حرب الابادة الجماعية الصهيونية ضد الاشقاء في فلسطين.

وقال رئيس لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب في بيان له اليوم، إن مصر دائما ما تثبت مواقفها الوطنية والإنسانية الأصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص والدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، ورفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية، مشيرا الى ان اعلان مصر جاء نتيجة تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية الغير انسانية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في إنتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية چنيف الرابعة لعام ١٩٤٩ بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.


وأكد النائب الاول لرئيس حزب حماة الوطن ، علي ان الاعلان المصري بتقديم الدعم في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، خطوة جرئية ومهمة، لاستكمال مصر دورها التاريخي الذي بدأ منذ السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لاطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاً لدخول المساعدات والإغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

وأعلن النائب أحمد العوضي، مجدداً دعم مصر قيادة وحكومة وشعباً لكافة القرارات والإجراءت التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً على محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: "مصر مستمرة في دورها التاريخي والإنساني معلنه موقفها الرافض امام العالم لتصفية القضية الفلسطينة وايضا موقفها المشرف لاستعاده الحقوق المشروعة إلى الاشقاء في فلسطين، مشددا علي حرص القيادة السياسية الرشيدة على حفظ السلام لعدم جر المنطقة إلى صراع آخر، وأن حل الدولتين الخيار الأمثل لإنهاء الصراع، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

واختتم العوضي، بيانه بالتاكيد عل مواصلة مصر لاتصالاتها الحثيثة مع مختلف الأطراف من أجل تحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتبادل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ولتجنيب الشعب الفلسطيني المزيد من المعاناة الإنسانية، مع التشديد على أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية من منظور شامل يعالج جذور الأزمة ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.

اللواء أحمد العوضي مجلس النواب حماه الوطن الخارجية المصرية أحمد العوضى

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