انهيار عقار بكرموز بالإسكندرية.. وجار البحث عن شخص تحت الأنقاض

انهار عقار قديم، مساء اليوم الأحد، بمنطقة كرموز بمحافظة الإسكندرية، وتم استخراج سيدة من أسفل العقار، وجار البحث عن شخص تحت الانقاض.

وأسفر الانهيار عن تهشم عدد من السيارات الموجودة أسفل العقار المنهار.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة كرموز يفيد بورود بلاغ من الأهالي بانهيار عقار بأحد الشوارع في نطاق قسم كرموز بالإسكندرية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة رفقة سيارات الإسعاف ورجال الحماية المدنية، إلى محل البلاغ وتبين أن العقار قديم وتم استخراج سيدة على قيد الحياة وجار البحث عن شخص آخر أسفل الانقاض.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة لتتولى التحقيق في الواقعة.