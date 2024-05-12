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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قـ.تل وسرق صديقه.. إحالة أوراق عجوز الإسكندرية إلى المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 قررت الدائرة الأولى بمحكمة مستأنف جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق موظف بالمعاش إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، عما أسند إليه ، وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، لاتهامه بقتل صديقه وسرقته.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه رئيس المحكمة، وعضوية كل من الدكتور المستشار أيمن أحمد رمضان، والمستشار محمود إسماعيل حجازي، وسكرتير المحكمة كريم الجنادي.

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وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 12983 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز بالعثور علي جثة المجني عليه، داخل الشقة محل سكنه بدائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن المتهم،  موظف بالمعاش، تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه، والذي طلب من المتهم الانتقال ليمكث رفقته بالشقة محل الواقعة، وبتاريخ الواقعة، وعلى إثر خلاف نشب بينهما، قام المتهم بالتعدي علي المجني عليه باستخدام مطرقة حديدية، ووجه له عدة ضربات بالرأس، أودت بحياته.
وعقب ذلك، قام المتهم بسرقة المنقولات والسيارة الخاصين بالمجني عليه، وتركه في الشقة وفر هاربا حتي اكتشفت الواقعة.
ونفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، ألقي القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة.
وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي حكمت بالإعدام، ثم تم الاستئناف على الحكم، حتى أصدر محكمة جنح مستأنف حكمها المتقدم.

الاسكندرية الأجهزة الامنية النيابة العامة الرأي الشرعي حملة مكبرة دور الإنعقاد القادم

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