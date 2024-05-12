حزب المؤتمر: التحرك المصري أمام «العدل الدولية» مكسب للقضية الفلسطينية

رحب الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي لحزب المؤتمر بإعلان مصر اعتزامها التدخل دعماً لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية نظرا للجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وقال مرشد، في تصريحات اليوم، إن التحرك المصري يؤكد أن مصر لن تدخر جهدا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الذي يمارس الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة ضده.

وأشار إلى أن مصر تصدت بقوة لمخطط التهجير وتواصل دورها أمام العالم من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه وحقه في إقامة دولته المستقلة.

ولفت إلى أن تدخل مصر؛ مكسب للقضية الفلسطينية، بعد أن واصل الاحتلال الإسرائيلي مخالفة كافة الأعراف والقوانين الدولية، كما أنه تدخل يأتي في التوقيت المناسب؛ في ظل إصرار العدو الإسرائيلي على دخول رفح الفلسطينية، ومواصلة حرب الإبادة ضد سكان قطاع غزة.

وطالب مرشد، المجتمع الدولي، بأن يتخلى عن تناقضاته وازدواجية المعايير، وأن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الحرب الشنعاء.

ونوه بأن الرؤية المصرية تجنب المنطقة ويلات اتساع دائرة الصراع، مشيدا بدور المفاوض المصري الذي أكد على ثوابت الدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.