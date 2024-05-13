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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعيش بداخلها العصور الوسطى كأنك ملك.. تعرف على قلعة زمان بطابا

قلعة زمان بطابا
قلعة زمان بطابا


تخيل نفسك انك تعيش في القرون الوسطي عصور السلاطين والمماليك و كأنك امير او سلطان الزمان الذي يعيش في قلعة محصنة فوق الجبل ...انها مزار قلعة زمان بطريق " نويبع - طابا  التي تعتبر من المزارات السياحية الاكثر اقبالا من السياح من مختلف الجنسيات .

يقول احمد العسكري احد منظمي الرحلات السياحية في جنوب سيناء  قلعة زمان تتميز بانها في موقع فريد بين طابا ونويبع اعلي تل جبلي فيمكنك الاستماع بجمال جبال نويبع وصفاء شواطئ طابا وكذلك مشاهدة الغروب والشروق ومشاهدة حدود الاردن و السعودية 
واضاف رامي بدوي مدير مخيم سياحي  ان قلعة زمان يقبل عليها السياح لانها بنيت بشكل رائع بالحجارة ويحرص السياح علي التقاط صور  لمشهد الغروب والشروق وفي الخلفية جبال السعودية والبحر  .
واضاف محسن جعفر الخبير السياحي  إن قلعة زمان مكان للهدوء والاستجمام والاسترخاء وسط الطبيعة الخلابة المطلة حيث يستلقي السياح للاستمتاع بالشمس الدافئة في فصل الشتاء  .
يقدم مطعم زمان  اكلات من التراث السيناوي وطعام مطهي اواني من الفخار  كما كان يقدم للملوك والامراء بالإضافة إلي  الشاي البدوي التقليدي والمشروبات الطبيعية .
واضاف احمد الشيخ رئيس شعبة السياحة للغرفة التجارية ان مزار كاسل زمان يجذب السياح من مختلف الجنسيات لانه يحاكي تاريخ مصر القديم وحياة الملوك والامراء في مصر القديمة وعصور المماليك والعثمانيين .

 

 

 

 



 

قلعة زمان

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جنوب سيناء قلعة زمان طابا نويبع

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