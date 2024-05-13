مخالف للدستور.. تعليق نقابة الصحفيين على قرار الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات

علق جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، على بيان قرار وزارة الأوقاف بشأن منع تصوير الجنازات داخل وخارج المساجد ، قائلا :" هذه الأزمة بدأت منذ جنازة الفنان صلاح السعدني، وعلى أثرها تم عقد اجتماع بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية وتم الاتفاق على وضع ضوابط .

وأشار جمال عبد الرحيم خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر، الي انهم فوجئوا بقرار وزارة الأوقاف بشأن منع التصوير، لافتا إلى أن هذا القرار يمنع الصحفي من ممارسة عمله، فضلا على أنه مخالف للدستور.

ونوه أنه تم وضع مجموعة من الضوابط بشأن تغطية جنازات المشاهير بالتنسيق مع نقابة المهن التمثلية، ومنها تخصيص مكان للصحفيين للتغطية، ويكونوا مع أعضاء النقابة أو متدربين لدي صحف ومواقع معترف بها، مشيرا الى أنه خلال أيام سيتم العمل في تطبيق الضوابط الجديدة.