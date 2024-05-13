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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العدل عن يحيى الفخراني: بلغ أقصى ما يمكن لأي فنان من نضج

يحيى الفخرانى
يحيى الفخرانى

علق السيناريست مدحت العدل، على أنباء اعتزال الفنان القدير يحيي الفخراني مجال التمثيل، قائلاً: «الجميع يعلم قيمة الفخراني جيدًا».

وأضاف العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن جزء من مشكلات السوشيال ميديا أنها أصبحت بمثابة «رأي» يتحكم فيها بسطاء التعليم والفن والثقافة، وبالتالي من الوارد أن نجد البعض يطالب الكثير من الفنانين ولاعبي الكرة بالاعتزال.

نجم ساحر

وأردف مدحت العدل: الفنان يحيي الفخراني بلغ أقصى ما يبلغه أي فنان من نضج وإحساس فهو إنسان عظيم، وعلى البعض أن يراجع نفسه في مثل هذه التصريحات.


وتابع العدل: يحيي الفخراني نجم كبير وساحر في مجال التمثيل، وكنت دوما ما أحث الممثلين الآخرين على التعلم من يحيي الفخراني، من حركة العينين واليدين وردود أفعاله وتعبيرات وجهه، مردفًا: «الدور كان لايق عليه أوي وفخور إني اشتغلت من يحيي الفخراني، فالجميع يعلم قيمة يحيي الفخراني جيدًا»

الإعلامية نهال طايل الثقافة السوشيال ميديا السيناريست مدحت العدل الفن والثقافة الفنان يحيى الفخراني

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