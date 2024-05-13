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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدحت العدل: شيكابالا شال الزمالك 20 سنة وإمام عاشور لاعب كبير

شيكا بلا
شيكا بلا

قال السيناريست مدحت العدل، إن لاعب الزمالك أحمد سيد زيزو هو نجم الكرة المصرية في الوقت الحالي، ومستواه مستمر على مدار السنوات الماضية ولم يتأثر.

وأضاف العدل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، أن إمام عاشور لاعب كبير، ورغم أنه يتملك جميع مقومات النجاح؛ فهو لم يقدم المردود المتوقع منه حتى الآن.

إمام عاشور


وأردف مدحت العدل: أنا عاشق للنجم محمود عبدالرازق شيكابالا، والجميع سيحزن كثيرا حال اعتزال شيكابالا، ويجب أن نتعلم من ريال مدريد في تعامله مع اللاعب لوكا مودريتش، لأن شيكابالا كان بيشيل الفريق لوحده في فترة من الفترات.


واختتم: شيكابالا شال الزمالك في 20 سنة، في وقت لم يكن هناك أسماء كبيرة تلب بجواره، فهو أسطورة حقيقية باعتراف كبار الأساطير في كرة القدم المصرية، ومنهم حسام غالي ومحمد أبو تريكة.

نهال طايل مدحت العدل محمود عبدالرازق شيكابالا كرة القدم المصرية قناة صدي البلد صدى البلد 2

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