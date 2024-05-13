عربية النواب : قمة البحرين تأتى فى توقيت مناسب لمواجهة التحديات بالمنطقة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن القمة العربية في دورتها الـ33 بالبحرين والتى تنعقد يوم الخميس المقبل تأتى فى توقيت مناسب وبالغ الحساسية لتوحيد الجهود العربية فى مواجهة التحديات بالمنطقة وفى مقدمتها قضية العرب الأولى فلسطين وتداعيات الحرب في غزة ، مشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود العربية لمواجهة الاعتداءات الوحشية التى تقوم بها حكومة الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم أن توحيد الجهود العربية سيكون له تأثيراته الايجابية على مواجهة جميع التحديات والمخاطر الاقليمية والدولية على الأمة العربية مطالباً ببذل المزيد من الجهود العربية من أجل نصرة القضية الفلسطينية والدفع لاتفاق سياسي يقضي بحل الدولتين لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي بشكل نهائي ووقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الاحتلال الاسرائيلى لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة الأهمية الكبيرة لهذه القمة التى تأتي بالتزامن مع اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة فى الأمم المتحدة ويوصى مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا وهو ما أعاد الأمل في التسوية السلمية للصراع الحالي ما يستلزم وحدة الجبهة العربية للضغط من أجل المضي قُدُمًا نحو اتخاذ هذه الخطوة المهمة والمفصلية لدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني موضحاً أن هذه الخطوة ينتظرها الشعب الفلسطينى منذ عام 1947 لانهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم مرورا بالنكبة، وصولا إلى يومنا هذا.

وأعرب النائب أحمد فؤاد أباظة عن ثقته التامة فى أن القمة العربية سوف تبعث برسائل عاجلة إلى كل الأطراف الدولية المؤثرة والأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها مجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم تجاه ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين فى غزة ووقف المحاولات الإسرائيلية المتغطرسة وتماديها في خطط دفعهم للنزوح خارج بلادهم والذي يكشف عن عجز المنظومة الدولية في القدرة على بسط هيبته وفرض احترام قراراته ، مشيداً بمواقف مصر التاريخية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.