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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صدمته سيارة | إصابة نقيب شرطة على طريق جمصة الدولي

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب نقيب شرطة بالأمن المركزى في حادث سيارة أثناء تواجده أمام معسكر الأمن المركزى وتم نقله إلى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم.


وتلقت مديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصه بوقوع حادث تصادم سيارة بشخص على طريق جمصه الدولى أمام معسكر الأمن المركزى.


انتقل  ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث وبالفحص تبين إصابة احمد كمال أمام 31 عاما نقيب شرطة ومقيم  بيلا بكفر الشيخ بكسر مضاعف بالساق اليمنى.


وتم نقل المصاب إلى مستشفى جمصة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

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